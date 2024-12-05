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Beşiktaş altıncı galibiyetini aldı

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#Beşiktaş#Buducnost VOLI#Basketbol
Beşiktaş altıncı galibiyetini aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 03:32

BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi deplasmanda 90-88 mağlup etti.

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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi deplasmanda 90-88 yendi.

Moraca Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlanan mücadelenin devre arasına Buducnost VOLI'nin 45-39 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci devrede daha etkili hücum eden Beşiktaş Fibabanka, üçüncü çeyreğini 65-60 önde bitirdiği mücadeleden 90-88 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda Kelan Martin ve Jonah Mathews 20'şer sayı üretti. Ev sahibi takımda Kenan Kamenjas'ın 21 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Beşiktaş Fibabanka, bu sonuçla grupta 6. galibiyetini elde etti. Buducnost VOLI ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

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#Beşiktaş#Buducnost VOLI#Basketbol

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