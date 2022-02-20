Beşiktaş - Altay maçına damga vuran penaltı tartışması!

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Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Beşiktaş - Altay maçının son anlarında Altay, Kerem Kalafat'ın içinde olduğu pozisyonda penaltı beklemiş, uzun süre VAR ile konuşan Volkan Bayarslan, oyunu devam ettirmişti. Mücadele 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona ermişti.

ALTAY BAŞKANI EKMEKÇİOĞLU'NDAN HAKEMLERE TEPKİ

"Artık bıçak kemiğe dayandı, yeter" diyerek Altay’a karşı haksızlıklar yapıldığını kaydeden Ekmekçioğlu, şunları söyledi: "Tüm iyi niyetimizle bakmaya çalışmamıza rağmen ortada bir kasıt olduğunu görüyoruz. Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında Fabricio’nun ceza sahasındaki karambolde Zeki Yıldırım’a yaptığı hareket net penaltı. Bu kez de Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında Martin Rodriguez’in çalımında Beşktaşlı futbolcu yerde topu elle kesti. Biz iki haftada iki pozisyonu da tribünden net gördük, geçen hafta yayıncı kuruluştaki programda Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Fabricio’nun hareketinin tartışmasız penaltı olduğunu ifade etti. VAR zaten böyle pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak için var. İki kritik maçta ve bu kadar önemli pozisyonlarda VAR’ın devreye girerek net penaltıyı hakeme her açıdan göstermesi ve kararda aktif rol oynaması gerekirdi. Diğer yandan hakem Volkan Bayarslan’ın böylesine önemli bir karar için izlemeye bile gitmemesini hiçbir mantık kabul edemez. Benzer durum Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Rosier’in Naderi’ye ceza sahasında yaptığı harekette de yaşandı. Bazı pozisyonlar tartışılabilir. Ancak tüm Türkiye aynı kararda birleşiyorsa artık bunun farklı bir yorumu olamaz. En çok üzüldüğümüz konu ise net olan her hatalı kararın aleyhimize verilmesi."

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"5-6 DAKİKA SOHBET EDİYORSUNUZ"

Altaylı futbolcu Kazımcan Karataş da maç sonrası pozisyonla ilgili konuşup; "Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. Bu kadar VAR'la konuşuluyor, 5-6 dakika sohbet ediyorsunuz, VAR'a gidip o pozisyonu incelemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

SON DÜDÜKTEN SONRA KIRMIZI KART ÇIKTI

Maçın son düdüğünü çalan Volkan Bayarslan'a itiraz eden Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, mücadele sonrasında kırmızı kart gördü.

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DENİZ ÇOBAN YORUMLADI! POZİSYON PENALTI MI?

beIN SPORTS ekranlarında mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, Altay'ın penaltı beklediği pozisyonla ilgili şunları söyledi:

"İlk pozisyonda Vida'dan seken top direkten dönüyor. Vida, oyun kurallarına uygun bir şekilde bedenini öne doğru götürmüş. Bence bu pozisyonda bir penaltı yok. Hakemin devam kararı doğru.

"Top döndükten sonra bu sefer Beşiktaşlı Kerem, yere düşüyor ve düşerken elini topa doğru uzatıyor. Sonra da 'Eyvah' diyip çekmeye çalışıyor ama bu pozisyonu yorumlamak için hakem olmaya gerek yok. Bu uzanan elin topa küçük bir teması olduysa tartışmasız penaltı."

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"Ben topa dokunduğunu düşünüyorum, eline değiyor görüyorum. Bir iki açıda da görünmüyor gibi geliyor. Bir önceki açıya bakarak karar versem eline dokunduğunu düşünür penaltı veririm. Bu açıdan bakıyorum, dokunmadığını düşünüyorum."

"Hakem, çok yakından izliyor, VAR defalarca izledi ve net bir kanaat oluşmadı. O yüzden hakemleri eleştiremem. Hissiyatımı sorarsanız ne diye penaltı gibi geliyor ama hissiyatla da karar verilmez."

*Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.