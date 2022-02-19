Beşiktaş Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte kadro bilgileri

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Bu sezon evinde oynadığı 12 Süper Lig maçında iki mağlubiyet alan Beşiktaş, kaybettiği iki karşılaşmada da kalesinde 2+ gol gördü. Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Göztepe’yi 2-0 mağlup eden Altay, dış sahada en son Şubat-Mart 1998 arasında üst üste 2+ karşılaşma kazandı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Altay, bu karşılaşmaların yedisinde gol atamadı ve tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş karşısında aldı.

Bu sezon Süper Lig’de rakiplerine en fazla net gol şansı veren ve kalesinde en yüksek gol beklentisi gören takım Altay. Beşiktaş ise şu ana kadar rakip kaleye en fazla isabetli şut gönderen iki ekipten biri konumunda. İç sahada oynanan Süper Lig maçlarında Beşiktaş’ın bu sezonki en golcü isim olan ancak son iki karşılaşmada gol atamayan Cyle Larin, daha uzun bir kuraklığı en son Mart-Nisan 2021 arasında yaşadı.

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Bu sezon Süper Lig’de Altay’ın en fazla gole katkı yapan iki oyuncusu olan Daouda Bamba ve Leandro Kappel, sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada birbirlerine asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Beşiktaş'ta ekipte Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic’in yaşadıkları sakatlık nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Ek olarak sakatlıkları süren Kevin N’Koudou ve Mert Günok da listeye eklendiğinde Beşiktaş’ın eksik sayısı 8’e çıkıyor.

BEŞİKTAŞ ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Altay maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak