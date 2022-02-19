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Beşiktaş Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte kadro bilgileri

#Süper Lig#Beşiktaş#Altay
Beşiktaş Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda İşte kadro bilgileri

Beşiktaş Altay maçı ile iki ekip 26. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta eksikler dikkat çekiyor. Ev sahibi ekip mücadeleye 8 eksik ile çıkacak. Altay’ı ağırladığı son 17 Süper Lig maçının 14'ünü kazanan Beşiktaş, tek mağlubiyetini bu süreçte gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Süper Lig’de Beşiktaş ile karşılaştığı son maçı kazanan Altay, daha önce rakibi karşısında sadece bir kez lig dublesi yapabildi.Süper Lig’de oynadığı son üç maçta berabere kalan Beşiktaş, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son Aralık 1987-Ocak 1988 arasında yaşadı. Süper Lig’de oynadığı son iki maçı kaybetmeyen Altay, daha önceki 16 karşılaşmada topladığı puan miktarını geride bıraktı.

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Bu sezon evinde oynadığı 12 Süper Lig maçında iki mağlubiyet alan Beşiktaş, kaybettiği iki karşılaşmada da kalesinde 2+ gol gördü. Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Göztepe’yi 2-0 mağlup eden Altay, dış sahada en son Şubat-Mart 1998 arasında üst üste 2+ karşılaşma kazandı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Altay, bu karşılaşmaların yedisinde gol atamadı ve tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş karşısında aldı.

Bu sezon Süper Lig’de rakiplerine en fazla net gol şansı veren ve kalesinde en yüksek gol beklentisi gören takım Altay. Beşiktaş ise şu ana kadar rakip kaleye en fazla isabetli şut gönderen iki ekipten biri konumunda. İç sahada oynanan Süper Lig maçlarında Beşiktaş’ın bu sezonki en golcü isim olan ancak son iki karşılaşmada gol atamayan Cyle Larin, daha uzun bir kuraklığı en son Mart-Nisan 2021 arasında yaşadı.

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Bu sezon Süper Lig’de Altay’ın en fazla gole katkı yapan iki oyuncusu olan Daouda Bamba ve Leandro Kappel, sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada birbirlerine asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Beşiktaş'ta ekipte Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic’in yaşadıkları sakatlık nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Ek olarak sakatlıkları süren Kevin N’Koudou ve Mert Günok da listeye eklendiğinde Beşiktaş’ın eksik sayısı 8’e çıkıyor.

Beşiktaş Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda İşte kadro bilgileri

 

BEŞİKTAŞ ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Altay maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

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#Süper Lig#Beşiktaş#Altay

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