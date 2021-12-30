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Beşiktaş-Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürüyor

#Ziraat Türkiye Kupası#Beşiktaş-Altay Maçı#Beşiktaş-Altay Maçı Ne Zaman
Beşiktaş-Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürüyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı konuk edecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek. Her iki takımın da tek hedefi galibiyet ve bir üst tura çıkmak. Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı. Peki, Beşiktaş-Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu akşam İzmir ekibi Altay'ı konuk edecek. Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlıyor. Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1, 4. turda da Manisa FK'yı 4-2 yenerek bu tura yükseldi. İşte, Beşiktaş-Altay maçının ayrıntıları...

Beşiktaş-Altay maçı 30 Aralık Perşembe günü yapılacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Müsabaka, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile gerek olursa seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Altay: Lis, Naderi, Björkander, Özgür, Zeki, Poko, Pinares, Kazımcan, Thiam, Kappel, Paixao

ALTAY'IN ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR

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Süper Lig'de ilk devreyi 18 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak.

Altay'da tedavileri süren stoperler İbrahim ve Murat forma giyemeyecek. Ligde ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail ile kadro dışı kalan sağ bek Tolga ve sol kanat Erhan da görev alamayacak.

İzmir temsilcisi zorlu sınavı geçerek adını son 16'ya yazdırmayı hedefliyor. Altay'da tedavileri süren stoperler İbrahim ve Murat forma giyemeyecek. Ligde ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail ile kadro dışı kalan sağ bek Tolga ve sol kanat Erhan da görev alamayacak. Hafif sakatlıkları bulunan sağ kanat Kappel ve forvet Bamba'nın durumları maç saatinde netleşecek.

Siyah-beyazlılar kupada önceki turlarda Belediye Derincespor ve Manisa FK'yı elemişti.

 

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