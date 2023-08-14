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Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in transferini KAP'a bildirdi

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#TRANSFER#Beşiktaş#Sky Sports
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlainin transferini KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 12:11

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferi için Oxlade Chamberlain'i KAP'a bildirdi.

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Geçtiğimiz hafta transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a davet edilen Alex Oxlade Chamberlain sağlık kontrolünden geçmişti.

Beşiktaş yoğun uğraş verdiği oyuncu için mutlu sona ulaştı.

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KAP'A BİLDİRİLDİ

Siyah-beyazlılar, İngiliz oyunun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Liverpool forması ile 13 maçta forma giydi ve 1 gol katkısı sağladı.

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#TRANSFER#Beşiktaş#Sky Sports

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