Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in transferini KAP'a bildirdi

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Geçtiğimiz hafta transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a davet edilen Alex Oxlade Chamberlain sağlık kontrolünden geçmişti.
Beşiktaş yoğun uğraş verdiği oyuncu için mutlu sona ulaştı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Siyah-beyazlılar, İngiliz oyunun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Liverpool forması ile 13 maçta forma giydi ve 1 gol katkısı sağladı.