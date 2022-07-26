Canlı Anlatım: Alaves Beşiktaş maçı

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Beşiktaş ile Deportibo Alaves, hazırlık maçın kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Alaves: 0

Beşiktaş: 1

Goller: 2' Muleka

Beşiktaş Alaves maçı, Siyah Beyazlı ekip için sezon öncesi hazırlıklara hız kazandırma amacıyla önem arz ediyor. Takım içi koordinasyon ve yeni transferlerin takıma uyumu gibi detayların gözleneceği Beşiktaş Alaves maçı, futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor. Peki, Beşiktaş Alaves maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

BEŞİKTAŞ ALAVES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, hazırlık mücadelesi kapsamında Alaves'i ile karşılaşıyor. Saat 20.00'da başlayan karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı izlenebiliyor.