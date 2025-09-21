Beşiktaş alarm veriyor! Sergen Yalçın zaman istedi

Haberin Devamı

Beşiktaş, 2025-26 sezonunda oynadığı maçlarda savunmada ciddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, bu sezon çıktığı 10 resmi karşılaşmanın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı. Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe karşısında daha 4. dakikada kalesinde gol gören Kartal, lig ve Avrupa arenasında defansif zaaflarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Avrupa Ligi ön eleme turlarında Shakhtar Donetsk’ten 6 gol yiyen Beşiktaş, Konferans Ligi’nde St. Patrick’s karşısında 3, Lausanne karşısında ise 2 gol gördü. Süper Lig’de oynadığı 4 karşılaşmada da savunma güvenliğini sağlayamayan siyah-beyazlılar, bu süreçte 6 gol daha kalesinde buldu. Böylece toplamda 10 maçta 15 gole engel olamayan Beşiktaş, maç başına 1.5 gol yeme ortalamasıyla dikkat çekti.

KÖTÜ SERİYE DEVAM...

Beşiktaş’ın Göztepe karşısındaki kötü serisi de devam etti. Son 4 resmi karşılaşmada İzmir ekibine karşı galibiyet çıkaramayan siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Göztepe, Beşiktaş ile oynadığı 59. randevuda 12. kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1968-69 sezonundan sonra ikinci kez rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç, Beşiktaş’ın hem savunmadaki kırılganlığını hem de Göztepe’ye karşı süregelen şanssızlığını bir kez daha ortaya koydu.





YALÇIN, ZAMAN İSTEDİ

Sergen Yalçın, Göztepe maçının ardından şu sözleri söyleyerek zaman istedi: “Takım performansımız beklentinin çok altındaydı; hak edilmiş bir mağlubiyet. Buradan ders çıkarmamız gerekiyor; oyuncuların bireysel olarak alması gerekenleri alması gerekiyor.” Yıllardır süregelen bir başarısızlık var. Sürekli oyuncular ve teknik direktörler değişiyor; bir türlü sistem ve birliktelik kurulamadı. Önce bunu kurmamız lazım; bu da biraz zaman alacak.”

