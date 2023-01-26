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Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk ediyor! Aboubakar ilk kez...

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig
Beşiktaş, Alanyasporu konuk ediyor Aboubakar ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 10:54

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Yeni transfer Aboubakar'ın mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. İşte Siyah-beyazlılardaki son durum...

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Yarın akşam Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Uğurlu’nun yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yaparken, dördüncü hakem Ali Şansalan olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başarılı bir grafik çizen Beşiktaş, 2-1 mağlup olduğu Galatasaray maçından bu yana kaybetmiyor. Son 5 maçın 4’ünü kazanıp birinde berabere kalan siyah beyazlılar, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor’u yenerek üst üste 4 kez galip geldi. Teknik direktör Şenol Güneş ve öğrencileri Alanyaspor’u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkartmak hedefinde.

3 FUTBOLCU CEZALI, 2 FUTBOLCU SAKAT

Siyah beyazlı takım, Alanyaspor maçına oldukça eksik bir kadro ile çıkacak.

Kayserispor maçında kırmızı kart gören Roiser, 4. sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Saiss ve Redmond, Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Josef de Souza ile antrenmanların sadece bir bölümüne katılan Ghezzal da maç kadrosunda olmayacak diğer iki isim.

ABOUBAKAR’IN 11'DE OLMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş’in yeni transfer Vincent Aboubakar’ı yarın onbirde sahaya sürmesi bekleniyor.

Eksik futbolculardan dolayı maç kadrosunda zorunlu değişiklikler yapacak olan Güneş’in, Rosier’in yerine sağ beke Necip’i yazması büyük ihtimal. Sağ bekteki Tayfur alternatifi ise, tecrübeli futbolcunun iki maçtır orta sahada başarılı olmasından dolayı zayıf bir ihtimal olarak duruyor. Yine defanstaki cezalı bir başka futbolcu Saiss’in yerine de Welinton oynayacak. Bu değişimlerden sonra Güneş’in defans kurgusu Necip, Tayyip Talha, Welinton ve Masuaku olacak.

Orta sahada Salih, Tayfur ve Gedson üçlüsünü bozması beklenmeyen Şenol Güneş’in, hücum hattında Beşiktaş’a 3. kez geri dönen Aboubakar’ı onbire yazması en çok beklenen gelişme durumunda. Aboubakar’ın onbirde oynaması durumunda Cenk Tosun sağ tarafa geçerken, sol kanatta N’Koudou görev yapacak.

Beşiktaş’ın Alanyaspor karşısındaki muhtemel onbiri; Mert - Necip - Tayyip Talha - Welinton - Masuaku - Salih - Tayfur - Gedson -Cenk -N’Koudou - Aboubakar şeklinde.

CENK, MASUAKU VE GEDSON CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Cenk, Masuaku ve Gedson yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 22. haftada oynanacak Karagümrük maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig

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