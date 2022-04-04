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Beşiktaş, Alanyaspor mesaisine başladı

#Beşiktaş#Süper Lig#Alanyaspor
Beşiktaş, Alanyaspor mesaisine başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günün evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 6 Nisan Çarşamba günü yapacağı idmanla devam edecek.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Alanyaspor

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