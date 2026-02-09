Beşiktaş-Alanyaspor maçını yorumladı: Vakit geçirmesi gereken yer fitness salonu!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekibin gollerini 33. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü ile 53. dakikada Hyeon-gyu Oh kaydetti.

Alanyaspor'un gollerini ise 9. ve 16. dakikalarda eski Beşiktaşlı oyuncu Güven Yalçın attı.

Bu sonuçla ligde 7. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 37'ye çıkardı. 11. beraberliğini yaşayan Alanyaspor ise puanını 23 yaptı.

GÜNTEKİN ONAY BEŞİKTAŞ'I DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet Spor yazarlarından Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Alanyaspor beraberliğini köşe yazısında değerlendirdi.

HEP AYNI SENARYOLAR, AYNI HATALAR

Oyuncu kalitesi düşük olursa bireysel hatalardan kaynaklanan goller yemen son derece doğal.

Beşiktaş, bu tip maçlarda neden bu kadar sıklıkla puan kaybı yaşıyor? Neden kalesinde bu kadar kolay goller görüyor? Sergen Yalçın haftalar öncesinde iyi oynadıklarını ve mücadele ettiklerini ancak bireysel hatalar ile yedikleri gole çareyi kendisinin bulamayacağını açıklamıştı. Sergen Hoca şunu anlamamakta ısrar ediyor: Büyük takımda oyuncu kalitesi düşük olursa bu tip hataların da olması son derece doğal. Bu hataları yapanlar kimler? Ersin, Emirhan, Gökhan... Eyüp maçında Taylan vb.

Kaleci Ersin için yıllar önce şunu yazdım söyledim: Bu çocukta en ufak bir gelişme dahi yok. Bazen yarım metre önde; 20 cm sağda veya solda durmanız o kurtarışı yapmanız için yeterli değildir. Kalecilik sadece atlama zıplama, uçma işi değil, büyük ölçüde doğru açıda ve mesafede durma işi. Bazı oyuncuların kapasitesi bu kadar. Fazlasını istemek haksızlık olur.

YENİLER İSTEKLİ VE ÇALIŞKANDI

Ayrıca Mustafa Hekimoğlu’nun daha çok fazla yolu var. Mustafa’nın yeşil çimler üzerinde önünde uzun yılları olacak. Ancak şu anda en çok vakit geçirmesi gereken yer: fitness salonu. Güçlenmesi şart. Beşiktaş’ta yeni, transferler çalışkan ve istekliydi. Agbadou 2 tane kritik pas hatası dışında savunmacılık yönünde başarılıydı. 2’nci golde topu kafayla indiren Fildişili idi. Hyeong-gyu Oh ise ilk maçında çok fazla şey vermeye çalıştı. Çalışkandı, hareketliydi. İlk golde penaltıyı kazandırdı. 2’nci golde akrobatik bir vuruşla topu filelere gönderdi, 3’üncüyü de kaleci Victor engelledi. Olaitan bölüm bölüm etkiliydi, Murillo ise oynadığı kısa süre içinde hızını ve arzusunu gösterdi. İlk maçtan yeni transferler için iddialı yorumlar yapmak hata olur. Ancak dün kaybedilen puanları akıl ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirmek teknik ekibin yapması gereken ilk iş.

