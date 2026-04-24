Beşiktaş-Alanyaspor maçını yazdı: Herkesi yenebilir!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, yarı finale adını yazdırdı.

İlk yarıyı El Bilal Toure'nin attığı golle 1-0 önde noktalayan siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un baskılı olduğu dakikalarda peş peşe attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak kupada adını son 4 takım arasına yazdırdı.

YARI FİNALDE RAKİP KONYASPOR

Siyah-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor'la finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka mayıs ayının ilk haftasında federasyonun açıklayacağı tarihte oynanacak.

GÜNTEKİN ONAY YAZDI: BEŞİKTAŞ KUPA AŞKINA!

Hürriyet spor yazarlarından Güntekin Onay, siyah beyazlıların Alanyaspor maçı galibiyetini değerlendirdi:

Siyah-beyazlı takım özellikle ilk yarıda harika bir oyun oynadı.

Beşiktaş, dün Alanyaspor karşısında muhteşem bir taraftar desteğiyle harika bir ilk yarı oynadı. Özellikle El Bilal Toure’nin attığı golün hazırlanışı mükemmeldi. Siyah beyazlıların atakları şekillendirmesi, sahayı parsellemesi, savunmadan hücuma; hücümdan savunmaya geçişleri üst düzeydi.

Yüksek konsantrasyon, istek ve kararlılık bu kadar yukarıda olunca, Orkun Kökçü, Junior Olaitan ve Vaclav Cerny gibi etkili hücum yapan, direkt oynatan futbolcular da sonuca ulaşmak zor olmuyor.

DÜNKÜ FUTBOLLA ALKIŞI HAK ETTi

İlk 45 dakikada kusursuz oynayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk bölümünde topla daha fazla oynayan Alanyaspor’a izin verse de kalesinde pozisyon görmedi. Son çeyrekte rakibin de risk almasıyla fırsatlar ve açıklar bulan Beşiktaş, Oh ve Orkun Kökçü ile 2 gol daha bularak hak ettiği maçı farklı kazandı ve Türkiye Kupası’nda yarı final biletini cebine koydu...

Beşiktaş, dün temposuyla, pas trafiği ve takım savunmasıyla dün gerçekten de çok olgun bir görüntü ortaya koydu. Sergen Yalçın’ın takımı an itibarı ile bu ligin en etkili oynayan futbol takımı... Ligde geride kalsa da Türkiye Kupası’nın en büyük favorisi.. Dün akşamki Beşiktaş alkışı hak ediyor.

iÇ SAHADA HERKESi YENEBiLiR

Alanyaspor da gücünün yettiği oranda iyi mücadele etti ve oyunu özellikle skor 1-0 iken forse etmeye çalıştı, ancak Beşiktaş’ın oyuncu kalitesi gerçekten de çok farklı ve siyah beyazlılar sonucu almak için zorlanmadı. Şunu bir kez dahi vurgulayalım: Beşiktaş iç sahada böyle bir taraftar desteğiyle oynadığı sürece her takımı yener.

