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Beşiktaş-Alanyaspor maçında Valerien Ismael tezahüratları!

#Beşiktaş#Ismael#Süper Lig
Beşiktaş-Alanyaspor maçında Valerien Ismael tezahüratları

Beşiktaş tribünleri, Alanyaspor karşılaşmasında yeni teknik direktörleri Valerien Ismael için destek tezahüratları yaptı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede oyundan memnun kalan taraftarlar, Valerien Ismael için tezahüratlarda bulundu.

MAÇIN ARDINDAN TRİBÜNLERİ DOLAŞTI

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından tribünlerin çağrısını yanıtsız bırakmayan Ismael, kızlarıyla birlikte tribünleri dolaşarak selamladı.

Beşiktaş-Alanyaspor maçında Valerien Ismael tezahüratları

İLK MAÇINDA SARI KART GÖRDÜ

46 yaşındaki çalıştırıcı, hakem Volkan Bayarslan'ın kararlarına tepki gösterdi. Birçok pozisyonda sürekli taç çizgisine gelerek tepkisini gösteren Fransız teknik adam, bir pozisyonda Welinton'un yerde kalması sonrasında oyunu devam ettiren hakem Volkan Bayarslan'a serzenişte bulundu.

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Pozisyon sonrasında Bayarslan, Valerien Ismael'in yanına gelerek 46 yaşındaki teknik adama sarı kart gösterdi.

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#Beşiktaş#Ismael#Süper Lig

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