Beşiktaş-Alanyaspor maçında Valerien Ismael tezahüratları!

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede oyundan memnun kalan taraftarlar, Valerien Ismael için tezahüratlarda bulundu.
MAÇIN ARDINDAN TRİBÜNLERİ DOLAŞTI
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından tribünlerin çağrısını yanıtsız bırakmayan Ismael, kızlarıyla birlikte tribünleri dolaşarak selamladı.
İLK MAÇINDA SARI KART GÖRDÜ
46 yaşındaki çalıştırıcı, hakem Volkan Bayarslan'ın kararlarına tepki gösterdi. Birçok pozisyonda sürekli taç çizgisine gelerek tepkisini gösteren Fransız teknik adam, bir pozisyonda Welinton'un yerde kalması sonrasında oyunu devam ettiren hakem Volkan Bayarslan'a serzenişte bulundu.
Pozisyon sonrasında Bayarslan, Valerien Ismael'in yanına gelerek 46 yaşındaki teknik adama sarı kart gösterdi.