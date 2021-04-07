Beşiktaş-Alanyaspor maçında Cenk Tosun'un geri dönüşü olay oldu! 1197 gün sonra bir ilk...

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 33. hafta maçında Cenk Tosun perdeyi erken açtı.

Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba ön direkte kafayı vurdu. Kale sahasına düşen topa Cenk Tosun dokundu ve topu filelere gönderdi.

1197 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre forma giyemedi. Alanyaspor karşılaşmasına 11'de başlayan milli futbolcu, tam 1197 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı. Dolmabahçe'de 3 yıl sonra 4 ay sonra ağları havalandıran Cenk Tosun, bu sezonki 3. golünü attı.

Tecrübeli santrfor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan lig maçında oyuna sonradan dahil olup fileleri 2 kez havalandırmıştı.

VODAFONE PARK'IN EN GOLCÜ OYUNCUSU

Cenk Tosun, 19 golle ilk maçın oynandığı 11 Nisan 2016'dan bu yana Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en fazla Süper Lig golü atan oyuncu konumunda.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Cenk Tosun'un performansıyla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yaptı.







23 DAKİKADA 3 DİREK

Beşiktaş, ilk devresini 1-0 önde kapattığı karşılaşmada direk şanssızlığı yaşadı. Siyah-beyazlılar, mücadelenin ilk 23 dakikasında tam 3 kez direğe takıldı.

Henüz ilk dakikada Ghezzal'ın şutu direkte kalırken 18. dakikada Cenk Tosun ve 23. dakikada Welinton direklere takıldı.

Beşiktaş, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında üç şutu direkten dönen ilk takım oldu.

12 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Yalçın, Kasımpaşa maçında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Adem Ljajic'i de yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Oğuzhan Özyakup'u görevlendirdi.

Oğuzhan, Süper Lig'de 12 maç sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Ligin 19. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta aynı şansı yakalayan Oğuzhan, sonraki 12 karşılaşmada 4 kez sonradan oyuna dahil oldu.

Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, 7 karşılaşmada ise yedekler arasında olmasına rağmen süre alamadı.

VIDA 100. LİG MAÇINA ÇIKTI

Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla 100. lig maçına çıktı.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma transfer olan Vida, 99 lig maçında 13 gol attı.