Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu: Yeni golcü şapkadan röveşata çıkardı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların gollerini 32. dakikada Orkun Kökçü ve 54. dakikada Hyun-Gyu Oh attı.

PENALTIYI ALDI

Karşılaşmanın 30 dakikasında verkaçla ceza sahasına girmek isterken Hyeon-Gyu Oh, yerde kaldı. Maçın hakemi VAR'ın uyarısıyla beyaz pozisyonu monitörde izlemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi.

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Orkun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Eyüpspor ve Konyaspor maçlarının ardından Alanyaspor mücadelesinde de fileleri sarsan Orkun, ligde son 3 maçta 3. kez gol sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 golü bulunan 25 yaşındaki futbolcu toplamdaki gol sayısını da 4'e çıkardı.

ŞAPKADAN RÖVEŞATA ÇIKARDI

İkinci transfer döneminde Belçika ekibi Genk’ten kadroya katılan Oh, ilk maçında gol sevinci yaşamayı başardı. Röveşatayla fileleri havalandıran Güney Koreli futbolcu, Tüpraş Stadyumu’nda tribünleri sevindirdi.

Aynı zamanda az sayıda Güney Koreli futbolseverin de Hyun-Gyu Oh’u desteklemek için tribünlerdeki yerlerini aldığı görüldü.

AGBADOU DA İLK MAÇINDA ASİST YAPTI

Beşiktaş’ın, İngiliz ekibi Wolverhampton’dan renklerine bağladığı Emmanuel Agbadou, Oh’un attığı röveşata golünde asisti yapan isim oldu.

Wolverhampton’dan kadroya katılan Agbadou’nun, ceza sahası içi sol tarafından kafayla içeriye çevirdiği topta Oh rövaşatayla fileleri sarstı.

Emmanuel Agbadou da böylelikle Tüpraş Stadyumu’nda taraftarı önündeki ilk karşılaşmada bir asiste imza attı.

MURILLO İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş’ta transferin son gününde kadroya dahil edilen Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Marsilya’dan kadroya katılan 29 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor mücadelesinde yedek başladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Murillo’yu 78. dakikada Gökhan Sazdağı’nın yerine oyuna dahil etti.

DOLMABAHÇE'DE YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Bu skorla siyah-beyazlıların iç sahadaki yenilmezlik serisi de devam etti.

Tüpraş Stadyumu’nda son olarak 2 Kasım 2025 tarihinde Fenerbahçe’ye 3-2 kaybeden Kartal, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Beşiktaş, bu süreçte Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor’u mağlup ederken; Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor’la da berabere kaldı.