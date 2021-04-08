Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Güntekin Onay'dan çarpıcı yorum! "Marafona o golde..."

Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 5'e yükseltti.

Mücadelenin 11. dakikasında Cenk Tosun ile öne geçen Beşiktaş, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 58'i gösterdiğinde ise sahneye Ghezzal çıktı ve durumu 2-0'a getirdi. Son sözü ise 85. dakikada N'Koudou söyledi ve Beşiktaş, Alanyaspor engelini 3 golle geçti.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Arif Dizdaroğlu, Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı daha kayıpsız döndüğü geceyi değerlendirdi.

ARİZ DİZDAROĞLU: ALANYASPOR KOLAY PES ETTİ

Avrupa yolu hâlâ açık ama bunun için Alanya fabrika ayarlarına dönmesi gerekli. Yarı finalde elenen Alanyaspor’da kupa hüsranının etkileri sürüyor. Puansız haftalara İstanbul deplasmanı da eklendi. Dün gece beklenen oyununu sergileyemeyen, fırsatları harcayan Akdeniz temsilcisi taraftarlarına bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı.

Alanyaspor’un oyun kodlarını çok iyi bilen Sergen Yalçın ile Welinton ve N’Sakala eski takımlarına karşı galibiyeti sağlayan isimlerin başında geldiler. Başlama düdüğüyle birlikte Ghezzal’ın direkten dönen şutu maçın ipuçlarını veriyor gibiydi. 10’uncu dakikada Cenk Tosun’la gelen golün ardından, beraberlik arayan turuncu yeşiller Juanfran’la çok önemli fırsatı değerlendiremedi. İlk yarım saatte daha etkili olan ev sahibinin 3 topu direkten döndü. Gol kaçırma yarışına 40’ıncı dakikada Bareiro da katıldı ve müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

ATAMAYANA ATARLAR

İkinci yarıya Alanyaspor daha etkili başladı. 46’ıncı dakikada davidson’un şutunu, kaleci ersin son anda çelmeyi başardı. 53’üncü dakikada ise Babacar boş kaleye, ismine yakışmayacak bir şut gönderdi. Futbolun klasik söylemi “Atamayana atarlar” sözü 58’inci dakikada gerçekleşti. Ghezzal sol ayağıyla golün nasıl atılacağını gösterdi. Son sözü söyleyen N’koudou oldu ve skoru belirledi.

ÖZGÜVEN KAYBEDiLDi

Üç haftadır yaşanan kayıplarda, önemli oyuncuların eksikliği hissedilse de asıl sorun takımın kazanma alışkanlığını kaybetmiş olması. Oysa, Avrupa yolunun hâlâ açık olduğu bilinmeli. Ama bunun için takımın fabrika ayarlarına dönmesi gerekli. Yani 90 dakika mücadeleyi bırakmayan ve mağlubiyete isyan eden Alanyaspor’a. Tıpkı sezon başındaki gibi... Kredi bitti, artık hata yapma lüksü kalmadı. Karşılaşmaya iyi hazırlanan ve rakibini iyi analiz eden Kartal zor bir virajı kayıpsız atlattı. Bu sonuçla, nefes nefese giden şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılacak.

UĞUR MELEKE: BİR SATRANÇ MÜSABAKASI GİBİYDİ

Beşiktaş dün Alanyaspor’un taktiklerine karşı daha hazırlıklıydı. Alanyaspor, bir taktik kitapçığı gibi. Alanya’yla oynayacaksanız, daha önceki maçlarını iyi inceleyip doğru strateji geliştirmeniz gerek. Ligde benzer bütçelere sahip diğer 15-16 takımdan farklılar, size kendi oyununuzu oynamayı zorlaştırıyorlar. Hemen hemen hiç orta yapmıyorlar. Kalecileri Marafona’nın ayağı, ligdeki bazı stoperlerden daha iyi! Uzun mesafe frikikleri de Tzavellas’la arka direğe etkili kullanıyorlar. Alanya’ya doğru önlemleri alabilmek için, muhakkak onların oyunu konusunda bilgi sahibi olmanız lazım.

BEŞiKTAŞ HAZIRLIKLIYDI

Çağdaş Atan’ın yıllarca Sergen Yalçın’la çalışmasından olsa gerek, Beşiktaş dün Alanya’nın taktiklerine karşı daha hazırlıklıydı. Akdeniz ekibi ilk 20 dakika sadece Beşiktaş’ın tamamlayamayacağı hücumu bekledi, 19’da o fırsatı yakaladı, Juanfran’ın net fırsatı kaçırmasıyla o perde sona erdi. Sonra Anadolu takımlarına karşı yaptıkları gibi geriden sabırla oyun kurmaya başladılar.

KRiTiK POZiSYON

Tzavellas’ın Marafona’nın yanına kadar girdiği, ceza alanında risk aldıkları enteresan bir kurulum metodu bu. Eğer üzerlerine gitmezseniz onlarca pas yapıyor ve sizi bu şekilde yoruyorlar. Üzerlerine giderseniz de bir ters topla çok iyi çıkıp sizi eksik yakalayabiliyorlar. 41’de Bareiro’nun pozisyonu da böyle bir üretimdi.

DOĞRU BiR TERCiH

Ancak Beşiktaş’ın önde baskı kabiliyeti belki de ligin en iyisi. Atiba ve Josef başta olmak üzere pas arası konusunda ustalar. Dün Alanyaspor’u geriden çıkarken çok fazla pas hatasına zorladılar. Ayrıca ilk 11’de Oğuzhan tercihi de doğru netice verdi; Oğuzhan’ın sağ iç rolü o çizgide bir asimetri yarattı: Rosier, Oğuzhan ve Ghezzal’in yakın oynamaları Moubandje’yi çok zorladı.

Elbette Ghezzal performansı ayrı bir başlığı hak ediyor. Onun varlığıyla yokluğu arasında siyahla beyaz kadar fark oluşuyor artık. Çok fazla şut denemiyordu, artık onu da yapmaya, gol katkısı da vermeye başladı. Cezayirli sağ açık için Beşiktaş’ın Leicester’la acilen görüşmesi lazım sanki.

GÜNTEKİN ONAY: GÖVDE GÖSTERİSİ



Sadece 3 puan almakla kalmadı aynı zamanda Cenk ve Oğuzhan’ı da kazandı. Beşiktaş maça ön alanda rakibe yoğun baskıyla başladı ve Alanyaspor’un geriden oyun kurmasına izin vermedi. İlk 35 dakikanın tamamını rakip yarı alanda oynayan siyah-beyazlıların bu bölümde Cenk ile bulduğu golün dışında 3 topu da direkten döndü.

Uzun bir aradan sonra ilk 11’e dönen Oğuzhan ile Cenk Tosun arasındaki güçlü pas bağlantısı, Ghezzal’ın klas futboluyla Beşiktaş dominant bir futbol sergiledi. İlk yarının son 10 dakikasında dengeyi bulan Alanyaspor, 2 kez gole yaklaşırken beraberlik şansını kullanamadı. Beşiktaş, 2’nci yarıya daha kontrollü bir başlangıç yaparken konuk Alanyaspor, hızlı çıktığı bir pozisyonda Babacar ile inanılmaz bir gol kaçırdı.

GÜÇLÜ OYUNDAN KESiTLER SUNDULAR

2’nci golü bulamadığı takdirde 3 puanın tehlikede olduğunu farkeden siyah beyazlılar, Alanyaspor’u yeniden baskı altına aldı ve önce Cenk Tosun ile gole yaklaştı ardından da Ghezzal’ın zarif ayak içiyle 2’nci gole ulaştı. 2-0’dan sonra Alanyaspor’un bıraktığı geniş alanları N’koudou ile değerlendiren Beşiktaş, Fransız kanat oyuncusuyla farkı 3’e çıkardı. Dün Beşiktaş güçlü bir rakip karşısında kalesinde tehlikeler yaşasa da rahat bir galibiyet aldı ve maçın büyük bölümünde sezon boyu sergilediği güçlü oyunundan kesitler sergiledi. Siyah beyazlılar, dün sadece kritik bir 3 puan almakla kalmadı aynı zamanda Cenk Tosun ve Oğuzhan’ı da kazandı.

GÜNTEKİN ONAY'DAN CANLI YAYINDA MARAFONA SÖZLERİ

Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, Marafona'nın tartışılan pozisyonunu maçın ardından yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirdi. Onay, "Kaleci Marafona, topun dışarıya çıkacağını düşündü. Top, Marafona'yı geçince dönüyor. Yapabileceği bir şey yok, elini uzatsa alamaz."

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