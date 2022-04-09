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Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro

#Süper Lig#Beşiktaş#Alanyaspor
Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda İşte muhtemel kadro

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de boy gösteren takımlar arasında puan kaybetmeden en fazla konuk ettiği rakibi Alanyaspor. Beşiktaş ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Alanyaspor, daha önceki sekiz randevudaki tek puanını kalesini gole kapatarak almıştı.Süper Lig'de evinde oynadığı son iki maçtan gollü beraberlikle ayrılan Beşiktaş, tek sezonda bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Ocak-Şubat 2013 arasındaki dönemde yaşadı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son beş maçı kaybetmeyen Alanyaspor, kulüp tarihinin dış sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Bu sezon Süper Lig'de 11 maçı eşitlikle sona eren Beşiktaş, 21. yüzyılda sadece 2011/12 sezonunda daha fazla berabererlik aldı.Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın sadece ikisini kaybeden Alanyaspor, bu mağlubiyetlerin ikisini de 4+ gol yediği karşılaşmalarda aldı.

2022 yılında Süper Lig'de en fazla şut çeken ve gol beklentisi yaratan takım Beşiktaş. Bu dönemde ligde Alanyaspor'dan daha fazla gol atan bir takım bulunmuyor. Bu sezon Süper Lig'de iki yabancı teknik direktörün karşı karşıya geldiği sekiz maçın sadece birini ev sahbi taraf kazanırken; bu tek galibiyeti, şu an Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli yönetimindeki Fatih Karagümrük aldı. Ligdeki son üç maçında da asist yapan Rachid Ghezzal, Süper Lig kariyerinde daha uzun bir seriyi sadece bir kez yaşadı. Famara Diedhiou veya Tayfur Bingöl'ün gol katkısı vermesi halinde Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de 5+ oyuncusu çift haneli sayıya ulaşan ilk takım olabilir.

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Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda İşte muhtemel kadro

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Alanyaspor

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