Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro

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Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son beş maçı kaybetmeyen Alanyaspor, kulüp tarihinin dış sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Bu sezon Süper Lig'de 11 maçı eşitlikle sona eren Beşiktaş, 21. yüzyılda sadece 2011/12 sezonunda daha fazla berabererlik aldı.Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın sadece ikisini kaybeden Alanyaspor, bu mağlubiyetlerin ikisini de 4+ gol yediği karşılaşmalarda aldı.

2022 yılında Süper Lig'de en fazla şut çeken ve gol beklentisi yaratan takım Beşiktaş. Bu dönemde ligde Alanyaspor'dan daha fazla gol atan bir takım bulunmuyor. Bu sezon Süper Lig'de iki yabancı teknik direktörün karşı karşıya geldiği sekiz maçın sadece birini ev sahbi taraf kazanırken; bu tek galibiyeti, şu an Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli yönetimindeki Fatih Karagümrük aldı. Ligdeki son üç maçında da asist yapan Rachid Ghezzal, Süper Lig kariyerinde daha uzun bir seriyi sadece bir kez yaşadı. Famara Diedhiou veya Tayfur Bingöl'ün gol katkısı vermesi halinde Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de 5+ oyuncusu çift haneli sayıya ulaşan ilk takım olabilir.

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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.