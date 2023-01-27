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Canlı Anlatım: Beşiktaş Alanyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Beşiktaş Alanyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 09:07

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Beşiktaş: 1

Alanyaspor: 0

Goller: 20' Cenk Tosun(pen.)

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Gedson, Dele Alli, Salih, Muleka, Cenk, Aboubakar.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Lusamba, Cavaleiro, Fer, Umut, Zinedine Ferhat, Efecan, Candeias, Ahmed Hassan.

BEŞİKTAŞ Alanyaspor MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

CENK, MASUAKU VE GEDSON CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Cenk, Masuaku ve Gedson kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 22. haftada oynanacak Karagümrük maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

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VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA

Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını, Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şanşalan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya, AVAR’da Serkan Tokat ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek.

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig

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