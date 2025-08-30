×
Beşiktaş, Alanyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 15:36

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkacak Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu.

7 İSİM KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica'nın yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Keny Arroyo, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı.

