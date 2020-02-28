Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında! İddaa oynayanların büyük çoğunluğu...

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ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ

Trabzonspor maçına adeta 1-0 geride başlayan Beşiktaş, Boateng önderliğinde 2-1'i bulsa da son anlarda 1 puana razı olmuştu.

Sergen Yalçın'ın ekibinde Caner Erkin, Kevin-Prince Boateng ve Georges-Kevin N'Koudou hafta arasında bazı antrenmanları kaçırsa da hazır durumda.

Geçtiğimiz haftayı hastalığı nedeniyle pas geçen Adem Ljajic de takımla birlikte deplasmana gitti.

Son 4 resmi maçında galibiyeti bulunmayan Alanyaspor'da Djalma Campos'un durumu maç saati netlik kazanacak.

TD Erol Bulut; "İyi oynadığımız maçları maalesef kaybettik. Beşiktaş maçıyla birlikte yeni bir çıkışa girmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

23 hafta sonunda 11 galibiyeti, 6'şar beraberlik ve yenilgisi bulunan Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 5. sırasında yer alıyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım Süper Lig'de daha önce 7 kez karşılaştı, Beşiktaş bu 7 maçın 6'sını kazandı.

- Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi.

- Sezonun ikinci yarısında 6 maçı geride bıraktık ve Alanyaspor, 17 takım arasında en fazla net gol pozisyonuna giren ekip konumunda... (6 maç - 25 pozisyon)

- Alanyaspor'un son 3 lig maçında 2.5 gol barajı aşılmadı ve Akdeniz ekibi bu 3 maçı kazanamadı. Bu 3 maç öncesindeki 5 maçın ise tamamı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitmiş ve Alanyaspor 5/5 yapmıştı!

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Üyelerin yaklaşık %41'i siyah beyazlıların deplasmanda 3 puan alacağını düşünüyor.

%17'lik kesim ise "KG VAR" tercihine yönelmiş...

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