×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, Al-Musrati'nin ayrılığını resmen duyurdu! Rekor bedelle gelmişti...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Al-Musrati#TRANSFER
Beşiktaş, Al-Musratinin ayrılığını resmen duyurdu Rekor bedelle gelmişti...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 18:50

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında Braga'dan transfer ettiği Al-Musrati'nin Monaco'ya kiralandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasını 'BAY' geçen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah - beyazlıların geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Braga'dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Al-Musrati, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'ya kiralandı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin yeni transferi Mimovici Marko Marin, Spor Arenaya anlattı Mourinho onu geliştirecekFenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic'i Marko Marin, Spor Arena'ya anlattı! 'Mourinho onu geliştirecek'Haberi Görüntüle

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır.”

Beşiktaş, Al-Musratinin ayrılığını resmen duyurdu Rekor bedelle gelmişti...

Haberin Devamı

REKOR KIRMIŞTI

Beşiktaş'a 11 milyon euro bonservis bedeliyle Braga'dan gelen Al-Musrati, siyah - beyazlı kulübün tarihindeki en pahalı transfer olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Al-Musrati#TRANSFER

BAKMADAN GEÇME!