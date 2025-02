Beşiktaş, Al-Musrati'nin ayrılığını resmen duyurdu! Rekor bedelle gelmişti...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasını 'BAY' geçen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah - beyazlıların geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Braga'dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Al-Musrati, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'ya kiralandı.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır.”

REKOR KIRMIŞTI

Beşiktaş'a 11 milyon euro bonservis bedeliyle Braga'dan gelen Al-Musrati, siyah - beyazlı kulübün tarihindeki en pahalı transfer olmuştu.