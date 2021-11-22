Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçı toplam 20 gol yiyerek kaybeden Beşiktaş, son 19 karşılaşmadaki tek gole kapamasını Eylül 2017'de RB Leipzig'e karşı yaptı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört maçı da kazanan Ajax, Feyenoord'un ardından bir Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi sezonunda çıktığı ilk beş karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ikinci Hollanda temsilcisi olmak istiyor.

2021/22 Şampiyonlar Ligi sezonunda RB Leipzig'in ardından en fazla gol yiyen takım olan Beşiktaş, şu ana kadar kalesinde en yüksek gol beklentisi gören ekip konumunda. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlara aynı ilk 11'le çıkan tek takım olan Ajax, turnuva tarihinin en uzun serisine sahip ekibi Auxerre'in rekoruna ortak olabilir. Ajax formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dokuz gole doğrudan katkı sağlayan Sebastien Haller, turnuva tarihinde çıktığı ilk dört karşılaşmada en fazla gol atan iki oyuncudan biri konumunda.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde duran toptan en fazla asist yapan oyuncu, Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic. Ajax formasıyla bu sezon iki Şampiyonlar Ligi maçında 2+ asist yapan Antony, Opta'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 2003/04'ten bu yana bir sezonda üç maçta bunu başaran ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

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BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

AJAX LİGDE FARKLI KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde RKC Waalwijk'i 5-0 mağlup etti. Ligin 13. haftasında, zirve mücadelesi veren Ajax, Mandemakers Stadı'nda RKC Waalwijk'e konuk oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip, 17. ve 83. dakikalarda Sebastien Haller, 42. ve 57. dakikalarda Steven Berghuis, 74. dakikada Jurrien Timber'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrıldı. Puanını 30'a çıkaran Ajax, ligde averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. 11 puanlı RKC Waalwijk ise 15. sırada kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, 24 Kasım Çarşamba günü Ajax'ı konuk edecek.