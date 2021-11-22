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Beşiktaş - Ajax maçını yönetecek hakem açıklandı

#Beşiktaş#Ajax#Irfan Peljto
Beşiktaş - Ajax maçını yönetecek hakem açıklandı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'ı konuk edecek. UEFA, zorlu mücadeleyi yönetecek hakemi açıkladı.

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Ajax'ı konuk edeceği mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; 24 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak mücadelede Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Senad Ibrisimbegović ve Davor Beljo yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Miloš Gigovic olacak.

Mücadelenin VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida olurken, AVAR hakemi olarak ise yine aynı federasyondan Daniele Doveri görevlendirildi.

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#Beşiktaş#Ajax#Irfan Peljto

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