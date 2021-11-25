Beşiktaş - Ajax maçında sürpriz konuk!

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Futbolun kulüpler bazında en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş , Hollanda ekibi Ajax ile karşılaştı. Zorlu mücadele öncesinde tribünlerde sürpriz bir isim dikkatleri çekti.

A Milli Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan Karadağ Milli Takımı'nın teknik direktörü Miodrag Radulovic de kritik karşılaşmayı tribünden takip etti. Radulovic, Vodafone Park'ta hatıra fotoğrafını da çektirmeyi ihmal etmedi.

Hatırlanacağı üzere Ay-Yıldızlılar, Miodrag Radulovic yönetimindeki Karadağ ile ilk maçında 2-2 berabere kalmış, grubun son karşılaşmasında da rakibini 2-1 devirmeyi başarmıştı.