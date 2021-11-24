Beşiktaş-Ajax maçı sonrası Mert Günok: "Ayağa kalkacağız"

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Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mert'in sözleri;

"Maça iyi başladık, golü de bulduk. Güzel bir maç oldu ama kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nde küçük hatalar hemen golle sonuçlanıyor. İkinci gol biraz şanssızlık oldu. Oyunun genelinde, son dönemdeki kötü gidişatımıza göre daha sağlam durduk. Kazanabilirdik ama her kötü gidişatın bir sonu var. Bunun sinyalini verdik. Ayağa kalkacağımızın sözünü verdik. Lig maçıyla birlikte yükselişe geçmemiz gerekiyor."

"Sürekli oynamaya ihtiyacım var. Oynadıkça daha iyi olacağım. Sergen Hoca'nın takdiri. Ne zaman şans verirse, elimden geleni yapacağım. Ersin Destanoğlu kardeşimle iyi bir rekabetimiz var. İyi oynadım ama kazanmak isterdim. Önümüzde bakacağız, daha iyi sonuçlar alacağız."