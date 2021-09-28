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Beşiktaş, Ajax karşısında mucize peşinde! Sergen Yalçın'ın 11'i...

#Beşiktaş#UEFA Şampiyonlar Ligi#Ajax
Beşiktaş, Ajax karşısında mucize peşinde Sergen Yalçının 11i...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 2. maçını bu akşam Ajax ile oynayacak. Sakat ya da hasta olan 11 futbolcusundan yoksun mücadele edecek siyah beyazlılar, ilk sınavında Sporting’i 5-1’le hezimete uğratan ve Hollanda Ligi’ndeki son 5 maçında 24 gol atıp hiç yemeyen Ajax karşısında puan ve puanlar almak için sahaya çıkacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki temsilcimiz Beşiktaş, ikinci maçında bu akşam Hollanda’nın Ajax takımına konuk olacak. Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da TSi 19.45’te başlayacak karşılaşma, EXXEN’den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

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AJAX’TA TEK EKSİK 

Gruptaki ilk maçında Dortmund’a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Ajax deplasmanında bir mucize arayacak. Zira siyah beyazlılarda tam 11 futbolcu çeşitli nedenlerle forma giyemeyecek.

Sakat olan Vida, Welinton, Atiba, N’koudou, Ghezzal, Mehmet Topal, Pjanic ve Larin ile Covid-19’a yakalanan Montero ve sakatlıkları geçmesine karşın henüz hazır olmayan Alex teixeira ve Necip, bu akşam oynayamayacak.

İlk sınavında Sporting Lizbon’u deplasmanda 5-1 yenerek liderliğe oturan Ajax’ta ise sakatlığı bulunan Klaassen yok.

Beşiktaş, Ajax karşısında mucize peşinde Sergen Yalçının 11i...

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DORTMUND-SPORTİNG 

C Grubu’ndaki diğer maçta Borussia Dortmund, TSi 22.00’de Sporting Lizbon’u ağırlayacak.

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Tıpkı Beşiktaş gibi sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan ev sahibi Alman ekibinde 8 futbolcu; Emre Can, Schmelzer, tigges, reyna, Coulibaly, Brandt, Zagadou ve Morey Sporting karşısında görev yapamayacak. Portekiz temsilcisinde ise pedro Gonçalves sakat.

Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax ile daha önce tüm kulvarlarda 4 kez karşılaştı. Söz konusu maçların tamamını Ajax kazandı. Siyah beyazlılar bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Kartal, kalesinde ise toplamda 10 gole izin verdi.

Beşiktaş, Ajax karşısında mucize peşinde Sergen Yalçının 11i...

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#Beşiktaş#UEFA Şampiyonlar Ligi#Ajax