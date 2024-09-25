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Beşiktaş, Ajax deplasmanına tam kadro gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Ajax#Beşiktaş
Beşiktaş, Ajax deplasmanına tam kadro gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 14:54

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmanın kadrosu duyuruldu.

Maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'ya gidecek. Siyah-beyazlı takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

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Kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Immobile, Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Can Keleş, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.

Beşiktaş, Ajax deplasmanına tam kadro gidiyor

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#UEFA Avrupa Ligi#Ajax#Beşiktaş

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