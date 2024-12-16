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Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oluyor! Serdar Topraktepe 11'ini belirledi

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig
Beşiktaş, Adana Demirspora konuk oluyor Serdar Topraktepe 11ini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 07:00

Beşiktaş deplasmanda, henüz galibiyeti bulunmayan lig sonuncusuna konuk olacak. Siyah beyazlılarda tedavileri süren Paulista, Immobile ile son idmanda sakatlanan Rashica ve cezalı Gedson yok.

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Trendyol Süper Lig’de geçen hafta Fenerbahçe’yi yenen Beşiktaş, bugün lig sonuncusu Adana Demirspor’a konuk olacak. Yeni Adana Stadyumunda oynanacak mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Siyah beyazlı ekipte tedavileri süren Gabriel Paulista, Ciro İmmobile ve kart cezalısı Gedson takımdaki yerini alamayacak. Kartal’da son idmanı bitiremeyen ve sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Rashica da kadrodan çıkarıldı.

SON 5 MAÇTA 1 GOL

Ev sahibi Adana Demirspor henüz galibiyetle tanışamadı. 12 maçta 2 puan alabilen Adana Demirspor, son 5 maçta ise sadece 1 kez fileleri sarsabildi. Sakatlığı devam eden Andrew Gravillon bugün oynamayacak.

Beşiktaş, Adana Demirspora konuk oluyor Serdar Topraktepe 11ini belirledi

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig

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