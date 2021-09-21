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Beşiktaş Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig
Beşiktaş Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Beşiktaş Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde iç saha yenilgisi almadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Adana Demirspor. Beşiktaş ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan ve son üç karşılaşmayı gol atamadan kaybeden Adana Demirspor, rakibini en son Şubat 1988'de mağlup edebildi. Ekim 1989'da Adana Demirspor'u konuk ettiği Süper Lig maçını 10-0 kazanan Beşiktaş, lig tarihinde bir takımın aldığı en farklı galibiyete imza atmıştı. Adana ekibi, rakibine konuk olduğu toplam 17 karşılaşmanın tamamında sadece sekiz gol bulabildi.

Bu sezon evinde oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanan Beşiktaş, en son 2003/04 sezonuna üst üste 4+ iç saha galibiyet alarak başladı. Deplasmanda oynadığı son 54 Süper Lig maçını kazanamayan Adana Demirspor, ligde devam eden en uzun seriyi yaşıyor. Süper Lig tarihindeki en uzun dış saha galibiyet hasreti ise Orduspor'a ait. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 23 maçın sadece birini kaybeden Beşiktaş, bu yenilgiyi son karşılaşmada Fatih Karagümrük karşısında aldı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 26 Süper Lig maçını kazanamayan ve bu karşılaşmaların tamamında gol yiyen Adana Demirspor, son 15 mücadeleden puansız ayrıldı. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki oyuncudan biri Rachid Ghezzal.

Son iki Süper Lig maçında da gol atan Michy Batshuayi, lig kariyerinde en son Mayıs 2017'de üst üste üç karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı. Adana Demirspor formasıyla ilk golünü son karşılaşmada Çaykur Rizespor'a atan Mario Balotelli, Aralık 2019-Ocak 2020'den bu yana üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşayamıyor.

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Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

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Siyah-beyazlı takımda Adana Demirspor maçı öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ile Mehmet Topal da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekipte stoper Welinton ise forma verilmesi halinde Adana Demirspor maçında görev alabilecek.

Üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Valentin Rosier'in ise yarınki karşılaşmada oynaması bekleniyor.

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26 YIL SONRA RAKİBİYLE KARŞILAŞACAK

İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş kadroda yer almadı.

Sakatlığı geçen Welinton ile hastalığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alamayan Valentin Rosier, yarınki karşılaşma için kamp kadrosuna dahil edildi.

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Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Kenan Karaman, Güven Yalçın.

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig