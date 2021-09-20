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Beşiktaş Adana Demirspor maçı Süper Lig puan durumu için kritik bir önem arz edecek. 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasına Samet Aybaba ile başlayan ve ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaşan Adana Demirspor, geçtiğimiz hafta aldığı galibiyeti, Beşiktaş galibiyeti ile perçinlemeye çalışacak. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6'ncı Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk edecek. 21 Eylül Salı günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.



Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş kadroda yer almadı.



Sakatlığı geçen Welinton ile hastalığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alamayan Valentin Rosier, yarınki karşılaşma için kamp kadrosuna dahil edildi.



Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Kenan Karaman, Güven Yalçın.