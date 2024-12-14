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Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig
Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 20:16

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Bodo/Glimt maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Adana’ya gidecek.

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig

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