Beşiktaş açıkladı: Sergen Yalçın anjiyo geçirdi

Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 11:49

Beşiktaş kulübü, Sergen Yalçın'ın anjiyo geçirdiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklamada, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın anjiyo geçirdiği ifade edildi. 

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu: 

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

DURUMU İYİ

Sergen Yalçın'ın anjiyo sonrası tıkalı olan bir damarına stent takıldığı öğrenildi. 53 yaşındaki teknik adamın genel durumunun iyi olduğu ve yarın (18 Kasım Salı) taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.

 

