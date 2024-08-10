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Beşiktaş açıkladı: Amir Hadziahmetovic, Rizespor'a kiralandı!

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#TRANSFER#Amir Hadziahmetovic#Beşiktaş
Beşiktaş açıkladı: Amir Hadziahmetovic, Rizespora kiralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 16:32

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’in Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’a kiralandığını açıkladı.

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Beşiktaş, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Amir Hadziahmetovic’i Çaykur Rizespor’a kiraladı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde forma giyecek.

Beşiktaş açıkladı: Amir Hadziahmetovic, Rizespora kiralandı

Beşiktaş’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-25 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transfer olmuştur. Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 30 resmi maça çıkan Hadziahmetovic, 6 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#Amir Hadziahmetovic#Beşiktaş

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