Beşiktaş, Abraham'ın ayrılığını resmen açıkladı!

Spor Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş, Abrahamın ayrılığını resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 19:06

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Abraham'ın Aston Villa'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Siyah- beyazlı kulüpten yapılan KAP açıklamasında, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı. 

BONSERVİSİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ALINMIŞTI

Beşiktaş, İngiliz golcünün bonservisini geçtiğimiz günlerde Roma'dan 13 milyon Euro karşılığında almıştı.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı futbolcu için Roma’ya daha önce 2 milyon Euro kira bedeli ödemişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Abraham’ın sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda Roma Kulübü’ne 13 milyon Euro ödenecektir” denilmişti.

PERFORMANSI

İngiliz golcü Tammy Abraham, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 26 maçta 13 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

