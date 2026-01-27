Beşiktaş, Abraham'ın ayrılığını resmen açıkladı!

Haberin Devamı

Beşiktaş, Abraham'ın Aston Villa'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Siyah- beyazlı kulüpten yapılan KAP açıklamasında, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ALINMIŞTI

Beşiktaş, İngiliz golcünün bonservisini geçtiğimiz günlerde Roma'dan 13 milyon Euro karşılığında almıştı.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı futbolcu için Roma’ya daha önce 2 milyon Euro kira bedeli ödemişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Abraham’ın sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda Roma Kulübü’ne 13 milyon Euro ödenecektir” denilmişti.

PERFORMANSI

İngiliz golcü Tammy Abraham, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 26 maçta 13 gol - 3 asistlik performans sergiledi.