Beşiktaş, A Milli Takım'ın iki yıldızı için harekete geçti!

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor'la 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk mücadelesinde lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, üç farklı bölgeye aynı anda operasyon hazırlığı yapıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporları doğrultusunda şekillenen planlamada; orta saha, sol kanat ve santrfor takviyesi öncelikli hedefler olarak belirlendi. Yönetim, hem kısa vadede rekabeti artıracak hem de uzun vadede kadro omurgasını sağlamlaştıracak isimlere yoğunlaşmış durumda.

ORTA SAHADA ROTA YENİDEN SALİH ÖZCAN

Orta saha için listenin zirvesinde, Borussia Dortmund forması giyen Türkiye A Milli Takım oyuncusu Salih Özcan yer alıyor. 27 yaşındaki ön libero; fizik gücü, pres kalitesi ve oyunu iki yönlü oynama becerisiyle Beşiktaş’ın orta sahadaki eksik parçalarından biri olarak görülüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Almanya’da düzenli forma şansı bulamayan Salih için şartları zorlamaya kararlı. Transferin kiralama formülüyle ilerlemesi beklenirken oyuncunun Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıp bakmayacağı sürecin en kritik belirleyicisi olacak.

DAVITASHVILI İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Sol kanat için belirlenen hedef ise son dönemde Fransa’da form grafiğini yükselten Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili. St. Etienne’deki performansıyla Ligue 1’in en dikkat çeken dinamik kanat oyuncuları arasında gösterilen 24 yaşındaki futbolcu; çevikliği, hızlanması ve birebirdeki etkisiyle Beşiktaş’ın kanat hattındaki sorunlara çözüm olarak görülüyor. Yönetim, genç oyuncunun bonservisi için Fransız ekibiyle temaslarını sürdürürken, transfer görüşmelerinin ocak ayının ilk haftasında hızlanması bekleniyor.

FORVETE GENÇ GOLCÜ

Forvet hattında ise Beşiktaş, gelecek planlaması doğrultusunda dikkat çeken bir ismi gündemine aldı: Türkiye A Milli Takımı’nda forma giyen 21 yaşındaki Deniz Gül. 1.90’lık güçlü fiziği, hava hakimiyeti ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle öne çıkan genç golcü, siyah-beyazlıların uzun süredir aradığı “gelecek odaklı santrfor” profiline uygun bir aday olarak değerlendiriliyor. Yönetim, Deniz Gül’ün hem bugüne hem de geleceğe katkı sağlayacak proje oyuncularından biri olduğuna inanıyor.

Beşiktaş, bu üç transferi aynı dönemde sonuçlandırarak kadro omurgasını güçlendirmeyi hedefliyor. Hem rekabeti artıracak hem de takımın oyun yapısını daha dengeli bir noktaya taşıyacak bu operasyon, ocak ayının en hareketli transfer dosyalarından biri olmaya aday görünüyor.

