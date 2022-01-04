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Beşiktaş 9 eksikle kupada Antalyaspor'un karşısına çıkacak

#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Kupa
Beşiktaş 9 eksikle kupada Antalyasporun karşısına çıkacak
İsmail ER

Sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çeken Beşiktaş’ı Antalyaspor maçı öncesi bu kez hastalık vurdu. Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip, Can, Güven, Salih ve Serdar Saatçı’nın yanı sıra hastalığı bulunan Oğuzhan ile sakatlıkları süren Mert, N’Koudou ve Gökhan Doha’ya götürülmedi.

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Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar çeken Beşiktaş’ı yarın Katar’da oynanacak TFF Süper Kupa öncesinde bu kez hastalık vurdu.

Siyah beyazlılar dün maçın oynanacağı Doha’ya giderken üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı’nın yanı sıra hastalığı bulunan Oğuzhan Özyakup kafilede yer almadı.

KADRO SIKINTISI

N’koudou, Gökhan Töre ve Mert Günok da sakatlıkları nedeniyle İstanbul’da kalırken Kartal finale 9 eksikle çıkacak.

Takımdaki eksik 9 oyuncunun 7’sinin Türk olması en az 3 yerli oyuncuya görev vermek zorunda olan Önder Karaveli’yi de kadro kurarken sıkıntıya sokacak.

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ALT YAPIDAN 4 TAKViYE

Beşiktaş’ta eksiklerin çokluğu nedeniyle altyapıdan kaleci Göktuğ Baytekin, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş ve Demir Ege Tıknaz, Antalyaspor maçının kadrosuna alındı.

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