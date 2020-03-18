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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2020 - 20:07,Son Güncelleme:/

Beşiktaş, 81 ilde 81 okula futbol topu verecek

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Beşiktaş, 81 ilde 81 okula futbol topu verecek
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Beşiktaş Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula futbol topu göndererek destek olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, resmi Twitter hesabından yaptığı “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına birçok belediye ve kesimden destek mesajları gelirken, Beşiktaş Kulübü de konuya duyarsız kalmadı. Siyah-beyazlı kulüp, Bakan Selçuk'un paylaşımına "40 dakika teneffüste futbol maçı olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula futbol topu bizden" yazarak destek olacaklarını açıkladı.

Beşiktaş, 81 ilde 81 okula futbol topu verecek

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