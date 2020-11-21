Beşiktaş 7 eksikle Başakşehir karşısında! Süper Lig'de günün maçında iddaa'nın favorisi...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Milli aradan önce Gaziantep FK'ya kaybeden Beşiktaş, Başakşehir karşısına tam 7 eksikle çıkacak!

- Kaleci Ersin Destanoğlu cezalı, Welinton sakat. Ersin'in yokluğunda kaleyi koruması beklenen Utku Yuvakuran'ın durumu maç saati netleşecek. Elde kalan diğer alternatif 2004 doğumlu Emre Bilgin...

- Domagoj Vida, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve Fabrice N'Sakala koronavirüs karantinasında.

- TD Sergen Yalçın'ın karantina süreci sona eren ve takımla son çalışmalarda yer alan Necip Uysal'a sağ bekte, savunmadaki eksikler sonrası alternatifsizlikten dolayı Josef de Souza'ya ise stoperde görev vermesi bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR

- Başakşehir cephesinde ise A Milli Takımımız'da forma giyen 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

- Mert Günok, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ya da Deniz Türüç'ten biri, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

- Milli ara öncesinde ritim bulmuşlar ve ligde üst üste 4 maç kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde de kritik bir Manchester United galibiyeti almışlardı.

- TD Okan Buruk hem ligdeki seriyi devam ettirmek hem de salı günü oynayacakları Avrupa maçını düşünmek zorunda...





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı 3 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Başakşehir'in ligdeki son 3 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasındaki son 9 lig maçının sadece 1'ini Beşiktaş kazanabildi. (4 Başakşehir galibiyeti - 4 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir Kazanır" oldu!

%38'lik kesim as kalecisi ve önemli savunma oyuncuları eksik Beşiktaş karşısında Başakşehir'e daha yakın...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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