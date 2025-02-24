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Beşiktaş 7 eksikle Antalyaspor'un konuğu olacak

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş 7 eksikle Antalyasporun konuğu olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 09:13

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor.

Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor.

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

 

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Ziraat Türkiye Kupası

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