Beşiktaş 63-91 Fenerbahçe Opet maç özeti (ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi)

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş'ı 91-63 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 17. galibiyetini alarak normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. Siyah-beyazlı takım ise 10. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Derbi maça 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Opet, 5. dakikayı da 11-6 önde geçti. Boyalı alandan skor üreten rakibine hızlı hücumlarla karşılık veren Beşiktaş, 9. dakika biterken Elif Bayram'ın sayılarıyla üstünlüğü eline aldı: 18-17. Ancak konuk ekip, Williams'ın basketiyle siyah-beyazlı takım karşısında ilk çeyreği 19-18 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Meesseman ve Williams'ın basketleriyle etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertli takım, 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 22-31. Beşiktaş, 17. dakikada pota altından Gizem Başaran Turan'ın kaydettiği basketle eşitliği yakaladı: 31-31. Boyalı alanda etkili olmaya devam eden Fenerbahçe Opet, soyunma odasına Sevgi Uzun'un üç sayılık isabetiyle 41-33 üstün girdi.

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Devre arasından tempolu dönen sarı-lacivertli takım, ilk dakika içinde farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 33-46. Gizem Başaran Turan'ı boyalı alan etkili kullanan Beşiktaş, Winterburn'ün üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 44-50. Periyodun son bölümünde 16-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Opet, oyundan düşen siyah-beyazlılar karşısında son çeyreğe 22 sayı farkla önde gitti: 46-68.

Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, farkı 31 sayıya (46-77) kadar çıkardığı derbi maçı 91-63 kazandı.

Fenerbahçe Opet'te Gabrielle Lisa Williams'ın 25 sayısı, Emma Meesseman'ın ise 18 sayı, 10 ribant, 9 asisti galibiyette ön plana çıktı.

Beşiktaş'ta ise Alexis Ganay Peterson'ın 15, Elif Bayram'ın 13 ve Gizem Başaran Turan'ın 12 sayısı kazanmaya yetmedi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda dört basketbolcu Fenerbahçe Opet ile oynanan derbide forma giyemedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımız Temi Fagbenle, Dana Evans, Tina Krajisnik ile Melek Uzunoğlu, sakatlıkları nedeniyle bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekler." ifadelerine yer verildi.

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SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN KADIN TARAFTARLARA JEST

Beşiktaş-Fenerbahçe Opet derbi karşılaşmasını "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın taraftarlar ücretsiz şekilde izledi.

Siyah-beyazlı kulüp daha önce yaptığı paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bizlerle geçirmek isteyen tüm kadınlar için Akatlar'ın kapıları sonuna kadar açık." ifadeleriyle taraftarların biletlerini ücretsiz şekilde gişelerden alabileceğini duyurmuştu.