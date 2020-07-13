Beşiktaş 6 eksikle Malatya deplasmanında! Kazanırlarsa iddaa oranı...

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YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ

Kemal Özdeş sonrası Hikmet Karaman da mı çare olamayacaktı derken son 4 maçta 7 puan toplayıp ligde kalmak için umutlanan Yeni Malatyaspor'da, tecrübeli savunma oyuncusu Sakıb Aytaç dışında eksik bulunmuyor.

Karaman geri dörtlüyü ve kadro alternatiflerini oturttu...

Kaleci Fabien Farnolle'ün önünde Arturo Mina ile Teenage Hadebe ikilisi var. Sağ bekte Issam Chebake, sol bekte Karim Hafez oynuyor. En ileride de Umut Bulut sabit, hücum ağırlıklı oyun planı düşünüldüğünde Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın yanına Mitchell Donald geliyor.

Savunma ön planda olduğunda Donald orta alana daha yakın oynarken, yanlarına Robin Yalçın ve Murat Yıldırım gibi defansif yönleri kuvvetli isimler geliyor.

Beşiktaş ise son olarak Kasımpaşa'yı geriden gelip devirmesini bildi ve son 4 maçın 3'ünü kazanarak "İlk 4" içinde kalmayı başardı.

Galatasaray, Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin puansız geçtiği 32. haftada, Yeni Malatyaspor engelini de kayıpsız atlatırlarsa; son 2 haftada üçüncülük için Sivasspor ile soluk soluğa bir rekabet içinde olacaklar.

Malatya kafilesinde herhangi bir sakatlık açıklaması yapılmayan Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Kevin Prince Boateng ve Umut Nayir yer almadı.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Evinde oynadığı son 2 lig maçından 4 puan çıkaran Yeni Malatyaspor (1 galibiyet - 1 beraberlik), ondan önceki 8 iç saha maçında ise sadece 2 puan toplayabilmişti. (2 beraberlik - 6 mağlubiyet)

- Koronavirüs arasından döndükten sonra oynanan 5 maçta en fazla gol atan takım Beşiktaş! (5 maç - 13 gol)

- İki takım arasında oynanan son 3 maç "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

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