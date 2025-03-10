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Beşiktaş 5'te 5 için sahada!

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#Süper Lig#Beşiktaş#Solskjaer
Beşiktaş 5te 5 için sahada
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 07:00

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası Beşiktaş - Gaziantep FK maçıyla sona erecek.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de bu akşam Gaziantep FK’yi konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak 27. haftanın kapanış müsabakasını Zorbay Küçük yönetecek. Ligde 44 puanla 4. sırada yer alan siyah beyazlı takımda tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip oynamayacak. Haftaya 32 puanla 11. sırada giren Gaziantep’te ise sakat olan Stephen, Saborit ve Daubin forma giyemeyecek.

Beşiktaş 5te 5 için sahada

3 FUTBOLCU SINIRDA

Teknik direktör Solskjaer’in göreve gelmesiyle çıkışa geçen Beşiktaş, son 4 lig maçını da kazandı. Konuk Gaziantep ise bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılarda Mert, Ersin ve İmmobile, bugün oynayıp sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek

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#Süper Lig#Beşiktaş#Solskjaer

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