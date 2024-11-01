Beşiktaş 5'te 5 için Kasımpaşa önünde!

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek.Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Siyah beyazlılarda sakat olan Necip kesin yok, Paulista, Rashica ve Mert Günok’un durumları ise bugün netleşecek. Konuk lacivert beyazlılarda da sarı kart cezalısı Opoku forma giyemeyecek. Geride kalan 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 20 puan toplayan Beşiktaş, bugün kazandığı takdirde haftayı bay geçen lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5’e indirecek. Bu sezon sahasında oynadığı 4 lig maçında; Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor’u yenen Beşiktaş, Kasımpaşa’yı da yenerek iç sahada 5’te 5 yapmayı hedefliyor.

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KASIMPAŞA DEPLASMANDA OYNADIĞI 4 MAÇTA YENiLMEDi

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· Deplasmanda başarılı bir görüntü sergileyen Kasımpaşa ise bugüne dek dış sahada oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik (Rize 1-0, Alanya 2-1, Hatay 1-1, Galatasaray 3-3) alarak hiç yenilmedi. Beşiktaş’ta Al-Musrati, İmmobile ve Emirhan, bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.