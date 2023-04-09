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Beşiktaş 5’te 5 için Giresunspor karşısında! İşte Şenol Güneş'in kadro tercihi

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#Beşiktaş#Giresunspor#Süper Lig
Beşiktaş 5’te 5 için Giresunspor karşısında İşte Şenol Güneşin kadro tercihi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 07:00

Ligde son 4 maçını kazanan siyah beyazlı takım Giresunspor önünde seriyi devam ettirmek amacında. Kartal, Vodafone Park’ta saat 20.30’da konuk edeceği Karadeniz ekibini yenerek zirve iddiasından uzaklaşmamayı hedefliyor.

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Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında aldığı 4-2’lik galibiyetle büyük moral bulan Beşiktaş, bu akşam 20.30’da Vodafone Park’ta Bitexen Giresunspor’u konuk edecek. Ligde oynadığı son 4 maçtan 12 puan çıkartarak çıkışa geçen Kartal’ın hedefi Karadeniz ekibini de mağlup ederek galibiyet serisini beş maça çıkartmak.

GÜNEŞ’LE EViNDE KAYBETMEDi

Siyah beyazlılar maçı kazanırsa bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisine imza atmış olacak. Ayrıca, teknik direktör Şenol Güneş ile sahasında 7 maçı da kaybetmeyen (6G, 1 B) Beşiktaş, bu seriyi de sürdürmek amacında. Hakem Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği karşılaşma beİN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

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ROMAiN SAiSS iLK 11’E DÖNÜYOR 

Sakatlıkları devam eden Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç ile cezalı Welinton’un forma giymeyeceği Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in uzun süredir ailevi sorunlar ve form düşüklüğü gibi sebeplerle kadroya almadığı Romain Saiss’i ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

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GiRESUN’DA SERGiO OYNAMAYACAK 

Kartal’da sarı kart sınırındaki isimler Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic bugün de sarı kart görürlerse haftaya Trabzonspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacaklar. Giresunspor’da da sarı kart cezalısı Sergio oynamayacak.

Beşiktaş 5’te 5 için Giresunspor karşısında İşte Şenol Güneşin kadro tercihi

11- Süper Lig’deki son dört maçını da 2+ gol atarak kazanan Beşiktaş (toplam 11 gol), tek sezonda bu şekilde daha uzun bir galibiyet serisini en son Aralık 2015-Şubat 2016 arasında Şenol Güneş yönetiminde yaşadı (5G).

4- Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Süper Lig’de bu sezon attığı 4 golün tamamını son 4 karşılaşmada kaydetti. Süper Lig’de 12 golle siyah beyazlıların en skorer ismi olan Cenk Tosun da son 2 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

3- Bu sezon deplasmanda Galatasaray (1-0) ve Fenerbahçe’yi (2-1) yenen Giresunspor, Beşiktaş’ı da geçip lig tarihinde ‘3 Büyükler’i aynı sezonda dış sahada mağlup eden ilk takım olmayı hedefliyor.

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