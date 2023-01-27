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Beşiktaş 5'te 5 için Alanyaspor'a karşı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig
Beşiktaş 5te 5 için Alanyaspora karşı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:00

Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk ederken sersini sürdürmeyi hedefliyor.

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Bu sezon ilk kez üst üste 4 maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş serisini sahasında karşılaşacağı Alanyaspor önünde sürdürmek istiyor.

21. haftanın açılış maçı bugün Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Siyah beyazlılarda bugün Aboubakar’ın ilk 11’de olması beklenirken son maçta kırmızı kart gören Rosier, sarı kart cezaları Saiss ve Redmond ile tedavisi süren Ghezzal maçta oynayamayacak. Josef de Souza’nın da sakatlığı nedeniyle bugün forma giymesi beklenmiyor. Alanya’da da kart cezalısı Balkovec takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş 5te 5 için Alanyaspora karşı

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig

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