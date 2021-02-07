Beşiktaş 5 eksikle Konyaspor'u konuk edecek! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Son 2 maçta 5 puan bırakıp zirveyi rakiplerine kaptıran Beşiktaş'ta 5 eksik var!

- Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre sakat, Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah cezalı. Karantina süreci devam eden Cenk Tosun da maç kadrosunda olmayacak.

- TD Sergen Yalçın, Welinton yerine yeniden Francisco Montero'ya ilk 11'de şans verebilir. Son maçlarda yorgunluğa bağlı performans düşüklüğü gösteren Atiba Hutchinson yerine de Necip Uysal'ı görebiliriz.

- Antalya deplasmanında sonradan oyuna girip asist sayısını 10'a çıkartan Rachid Ghezzal ilk 11'deki yerini geri alacaktır. Hücumun diğer parçaları her zamanki gibi Cyle Larin ve Vincent Aboubakar olacak.

KONYASPOR

- Galatasaray'ı 4-3 yendikten sonra hücum oynamaya devam edip keyifli maçlar izleten ancak üst üste 3 yenilgi alan Konyaspor, arkasından 2 maç sıfıra yakın hücum üretkenliği gösterip 0-0'lık skorlarla sahadan ayrıldı.

- İstanbul deplasman kafilesi resmi olarak açıklanmadı ancak sezonu kapatan Alper Uludağ ile Marin Anicic'in maç kadrosunda olmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

- TD İsmail Kartal, savunmayı ön planda tuttuğu son 2 maçta Levan Shengelia, Zymer Bytyqi ve Amar Rahmanovic'i ikinci yarılarda sahaya sürmüştü.

- Orta sahanın merkezinde Marko Jevtovic ve Amir Hadziahmetovic görev yaptı.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Konyaspor'un deplasmandaki son 5 maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Konyaspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son 7 maç toplam 35 gole sahne oldu!

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%77'lik kesim son 8 maçında sadece 1 kere kazanabilen Konyaspor karşısında siyah-beyazlı ekibe güveniyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Beşiktaşlı Cyle Larin'in MLS günlerinden! Birbirinden güzel goller...