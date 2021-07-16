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Futbol
Haber Giriş: 16.07.2021 - 20:48 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, 5 eksikle çalıştı

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Beşiktaş, 5 eksikle çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Siyah-beyazlı ekip, basına açık kısımda koşular ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenmana izinli olan Domagoj Vida ve Kanada Milli Takımı'nda görev yapan Cyle Larin katılmadı. Kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Douglas Santos ve Umut Nayir idmana katılmadı.

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