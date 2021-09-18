Beşiktaş 5 eksikle Antalya'da! Antalyaspor maçında öne çıkan iddaa tahmini...

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ANTALYASPOR

Geçtiğimiz sezonu 44 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde tamamlayan Antalyaspor, 11 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamış ve kırılması zor bir takım görüntüsü vermişti.

Yeni sezonun ilk 4 haftasında şimdiden 2 yenilgi aldılar ve sadece 4 puan toplayabildiler.

Serdar Gürler'i Konyaspor'a gönderdiler; Ersan Adem Gülüm, Dever Orgill, Ferhat Kaplan ve Lukas Podolski ile sözleşme yenilenmedi.

Hücum bölgesine Sönderjyske'den Haji Wright, Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi kiralandı. Sol beke Güray Vural, sağ açığa Houssam Ghacha, orta alana Andrea Poli ve Deni Milosevic takviyeleri yapıldı.

Sezon öncesi hazırlık kampında çapraz bağlarını koparan Doğukan Nelik ile sağ arka adalesindeki sakatlık devam eden Bahadır Öztürk, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ

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Siyah-beyazlılar ise Antalya'ya 5 eksikle gitti.

Domagoj Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ile Dortmund maçı sonrası yapılan kontrollerinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanan Welinton'un yokluğunda "Necip & Montero" ikilisini stoperde izleyeceğiz.

TD Sergen Yalçın'ın Atiba Hutchinson'ı dinlendirip orta alanda Josef de Souza ve Miralem Pjanic'le birlikte Salih Uçan'ı ilk 11'de başlatması bekleniyor.

8+3 kuralındaki Türk kontenjanı Ersin, Necip ve Salih'le kullanılırsa; sol bekte Rıdvan Yılmaz yerine Dortmund maçında olduğu gibi bir kez daha Fabrice N'Sakala görebiliriz.

Kuraldan bağımsız; Alman ekibine karşı etkisiz görünüp kenara gelen Cyle Larin yerine, oyuna girdikten sonra daha derli toplu bir futbol ortaya koyan Kenan Karaman da ilk 11'in sol kanadında forma giyebilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Haji Wright bu sezon Antalyaspor'un ligde attığı 4 golün 3'üne imzasını koydu.

- Miralem Pjanic, Beşiktaş formasını giydiği 2 resmi maçı da 1'er asist yaparak tamamladı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%60'lık kesim 5 eksiğine rağmen siyah-beyazlıları Antalyaspor karşısında favori görüyor...

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%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Asist Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, gol Cristiano Ronaldo...