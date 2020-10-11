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Spor Arena
Haber Giriş: 11.10.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Beşiktaş 5-2 Fatih Karagümrük (Maçın özeti)

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Beşiktaş 5-2 Fatih Karagümrük (Maçın özeti)
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Milli arayı hazırlık maçı ile sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ü 5-2 mağlup etti.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçı Beşiktaş 5-2 kazandı.

Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Josef de Souza, 26'da Atiba, 47 ve 49'da Larin, 57. dakikada Aboubakar kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise 30'da Salibur ve 36'da Mevlüt Erdinç attı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 26 Ekim'de Denizlispor ile karşılaşacak.

Beşiktaş 5-2 Fatih Karagümrük (Maçın özeti)

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