Beşiktaş 5-2 Fatih Karagümrük (Maçın özeti)

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçı Beşiktaş 5-2 kazandı.

Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Josef de Souza, 26'da Atiba, 47 ve 49'da Larin, 57. dakikada Aboubakar kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise 30'da Salibur ve 36'da Mevlüt Erdinç attı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 26 Ekim'de Denizlispor ile karşılaşacak.

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