Beşiktaş 4 maçta kaleyi kapadı tarihi başarıyı tekrarladı

Geçen sezon ligin en skorer takımı olmasına rağmen en az gol yiyen 5. takımı olarak ligi tamamlayan Kartal, 1968-69 ve 1985-86 sezonlarında yakaladığı başarıyı bu sezon da devam ettirdi.

Beşiktaş ile birlikte ligde gol yemeden yoluna devam eden bir diğer takım ise F.Bahçe.

BATSHUAYİ’DEN 2 YIL SONRA DUBLE

Batshuayi, Beşiktaş’ta çıktığı 3. maçta duble yaptı. Belçikalı futbolcu 12 Mayıs 2019’da Premier Lig’de Crystal Palace’ın Bournemouth’u 5-3 yendiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol attı.