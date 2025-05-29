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Beşiktaş, 4 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

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#Beşiktaş#Poyraz Gelen#Adnan Karahisar
Beşiktaş, 4 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 16:32

Beşiktaş, altyapısından yetişen Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile ikişer yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Beşiktaş, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen dört genç oyuncuyla 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımız; Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Genç futbolcularımıza yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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#Beşiktaş#Poyraz Gelen#Adnan Karahisar

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